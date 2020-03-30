"الصحة" تعلن: تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. وتعافي 49

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 1453 حالة حتى الآن.

وأكد "العبدالعالي" عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ولله الحمد، موضحاً أنه تم تسجيل 49 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 115 حالة.