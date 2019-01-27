اتحاد القدم يعقد اجتماعه الدوري غداً

يعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في تمام الواحدة من ظهر يوم غدٍ الاثنين اجتماعه الدوري في مقر الاتحاد بالرياض.

وسيكون على جدول أعماله عدد من المواضيع الهامة أبرزها تسمية مدرب للمنتخب الأول إضافة لمناقشة تقليص عدد اللاعبين الأجانب في كل نادي ابتداءً من الموسم المقبل.

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27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440 11:39 PM

اتحاد القدم يعقد اجتماعه الدوري غداً

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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يعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في تمام الواحدة من ظهر يوم غدٍ الاثنين اجتماعه الدوري في مقر الاتحاد بالرياض.

وسيكون على جدول أعماله عدد من المواضيع الهامة أبرزها تسمية مدرب للمنتخب الأول إضافة لمناقشة تقليص عدد اللاعبين الأجانب في كل نادي ابتداءً من الموسم المقبل.

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