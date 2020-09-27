لبنان.. "سلمان للإغاثة" يوزّع 35 طناً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً

للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية استفاد منها 4.375 فرداً

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 35 طناً من السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجاً في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 4.375 فرداً.

ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه‍.