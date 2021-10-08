"الصحة" تؤكد أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

دعت للاستعجال بها لكونها السبيل لمواجهة متحورات الفيروس

أكدت وزارة الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها؛ لكونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا"؛ للحصول على لقاح كورونا.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 48 حالة مؤكدة، وتعافي 41 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 138.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547.497 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 536.534 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 3 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8739 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.