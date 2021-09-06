أمانة جدة تنجز 90% من أعمال نفق تقاطع "التحلية" مع المدينة

ضمن خطة الأمانة لتحرير الحركة المرورية في المحاور الرئيسية

أنجزت أمانة محافظة جدة نحو 90% من أعمال مشروع تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" مع طريق المدينة، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 240.393.735 ريالًا، وذلك ضمن مبادرات الأمانة التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة من خلال تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق، والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

ويختص المشروع بتنفيذ نفق على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة (شرق – غرب) بطول 650 م يتضمن مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب، وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين، وكذلك تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي، وتقليل أزمنة التأخير ومدى انعكاسه على زمن الرحلة، بجانب تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.

يذكر أن المشروع يأتي ضمن خطة الأمانة لتحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة، ويضاف إلى منظومة مشروعات الجسور والأنفاق التي جرى تنفيذها خلال الأعوام الماضية، وساهمت في تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها، والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع.