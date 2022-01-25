غدًا أمام منتخب أوزبكستان.. الأخضر السعودي ينشد التأهل العاشر لبطولة العالم 2023

في ختام الدور الرئيس من منافسات البطولة الآسيوية 20 لكرة اليد

يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، غدًا الأربعاء، إلى إعلان تأهله رسميًا لبطولة العالم 2023 "بولندا- السويد" للمرة العاشرة في تاريخه عندما يواجه منتخب أوزبكستان في ختام الدور الرئيس للبطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات لكرة اليد للرجال، التي تستضيفها المنطقة الشرقية حتى 31 يناير الجاري.



وستنطلق المواجهة في السادسة مساءً على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويسعى خلالها الأخضر لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد فوزه في اللقاء السابق أمام وصيف بطل البطولة السابقة منتخب كوريا، وهو يتسلح بالأرض والجمهور والرغبة في التأهل إلى الأدوار النهائية للبطولة والإعلان رسميَا عن تأهله للمرة العاشرة لبطولة العالم المقرر إقامتها في "بولندا – السويد" 2023م.



من جهة ثانية يدشن منتخبا العراق والكويت لقاءات الجولة الثالثة في الساعة الـ12 ظهرًا للمنافسة على المركز الثالث من المجموعة الثانية، فيما يلتقي منتخبا قطر وكوريا ضمن منافسات المجموعة الأولى عند الساعة الثانية ظهرًا في لقاء منتظر قد يغير ملامح المتأهلين إلى الدور قبل النهائي، وفي اللقاء الثالث الذي يقام ضمن المجموعة الثانية يلعب منتخب البحرين أمام منتخب إيران عند الساعة الرابعة عصرًا للمنافسة على صدارة المجموعة بعد تأهلهما رسميًا.



حسابات التأهل

قد تشهد الجولة الثالثة إعلان تأهل منتخبي السعودية وقطر مباشرة في حال فوز السعودية أو تعادله أمام أوزبكستان وفوز قطر في مواجهته أمام منتخب كوريا، وخسارة المنتخبين "قطر وأوزبكستان" تعني تعادل ثلاثة المنتخبات بالنقاط واللجوء لفارق الأهداف لتحديد المراكز وإعلان المتأهلين، فيما يتأهل منتخب كوريا في حال خسارته للمنافسة على المقعد الخامس مع ثالث المجموعة الثانية المنحصر بين منتخبَي العراق والكويت بعد تأهل البحرين وإيران رسميًا، وفوز أي منهما يعني حصوله على المركز الثالث.



يشار إلى أن الدور الرئيس يتكون من مجموعتين، وتحتوي كل مجموعة أربعة فرق تلعب بنظام الدوري، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى بطولة العالم والمنافسة على لقب البطولة، فيما يلعب صاحبا المركز الثالث فيما بينهما لتحديد المنتخب الخامس المتأهل.



جوائز الجمهور

شهدت المباراة الماضية للمنتخب السعودي أمام كوريا حضورًا جماهيريًا جيدًا هو الأكبر في البطولة الحالية، والذي قاد المنتخب السعودي لتحقيق الفوز، ويتوقع أن تشهد مباراة الغد أمام أوزبكستان حضورًا أكبر لزف المنتخب السعودي إلى بطولة العالم للمرة العاشرة في تاريخه، فيما أعلنت اللجنة المنظمة عن استمرار الجوائز القيمة المقدمة للجماهير بين شوطي المباراة أمام أوزبكستان.