"كورونا" يكسر حاجز الـ200 ألف إصابة حول العالم.. آخر الأرقام والتطورات

عدد الوفيات اقترب من ملامسة الـ8 آلاف وتطورات الفيروس تتلاحق من بلد لآخر

كشف إحصاء لجامعة جون هوبكنز الأمريكية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في جميع أنحاء العالم كسر حاجز 200 ألف، فيما يقترب عدد الوفيات من ملامسة 8 آلاف.

وتلاحقت الأخبار حول الفيروس في الساعات الماضية، حيث أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 7 حالات إصابة جديدة، ليبلغ مجموع الإصابات 67، وفي الكويت، أعلن وزير الصحة تسجيل 12 إصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 142، وشفاء 3 حالات جديدة ليصبح إجمالي حالات التعافي 15.

وفي بيت لحم تم الكشف عن 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في بلدة بيت ساحور شرق مدينة بيت لحم، كما تم اكتشاف نحو 100 حالة إصابة جديدة في 24 ساعة بـ"إسرائيل"، وأعطى وزير الأمن الداخلي تعليماته لأجهزة الأمن الداخلي بالاستعداد لإمكانية فرض "إغلاق كامل".

وأعلنت الحكومة البرتغالية عن حزمة مالية بقيمة 9.2 مليارات يورو لدعم الشركات والعمال المتضررين من الفيروس المستجد، وقررت الحكومة التايوانية منع دخول العديد من الأجانب؛ في إطار إجراءات الوقاية من الفيروس، باستثناء حاملي تصاريح الإقامة والدبلوماسيين والعمال المهاجرين.

وأعلنت الهند عن 276 إصابة جديدة بالفيروس في قفزة مفاجئة، وقررت أستراليا حظر التجمعات الداخلية غير الضرورية لأكثر من 100 شخص؛ للحدّ من انتشار فيروس "كورونا"، وارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في جنوب إفريقيا إلى 116 حالة.