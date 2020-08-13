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برئاسة "الجبرين" و"الشمري" نائبًا وأحد عشر عضوًا من أبناء المنطقة

"وزير العمل" يوافق على تأسيس جمعية تنمية سياحية بحائل

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وافق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على طلب تأسيس جمعية التنمية السياحية بمنطقة حائل.

وتضم الجمعية: ماجد بن ساير الجبرين رئيسًا، وعلي بن عماش الشمري نائبًا للرئيس، وفريح بن دلي الشمري مشرفًا ماليًّا، كما تضم أحد عشر عضوًا من أبناء منطقة حائل.

وتهدف الجمعية إلى إبراز منطقة حائل سياحيًّا ومقومات السياحة بالمنطقة.