النصر يعبر "مطب" الباطن ويستعيد الوصافة.. في جولة التأسيس

في مباراة مثيرة حفلت بـ7 أهداف

استعاد فريق النصر الأول لكرة القدم وصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الجولة 21"، بعد أن عبر محطة مستضيفه الباطن 4/3، وذلك في افتتاح "جولة التأسيس"، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن.

الشوط الأول حفل بثلاثة أهداف، كان نصيب الضيف "النصر" هدفين، عن طريق الكاميروني أبوبكر عند الدقيقة الرابعة بلمسة رائعة من فوق حارس مرمى الباطن مارتن كمبانيا.

وأضاف عبد المجيد الصليهم عند الدقيقة 24 الهدف الثاني للنصر بعد جملة فنية رائعة بينه والثنائي "أبوبكر وسامي النجعي".

وعند الدقيقة 33 قلص فابيو أبرو ، النتيجة لفريقه الباطن بهدف أول من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 68، ترجم خالد الغنام تمريرة زميله لاجامي الرائعة بهدف تأكيد ثالث للنصر.

وفي الدقيقة 79 سجل فابيو أبرو الهدف الثاني للباطن ومن ركلة جزاء أيضًا، قبل أن يعادل زكريا سامي النتيجة للباطن عند الدقيقة 81.

وعند الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع 1+90، أعاد بيتي فريقه النصر لسكة الانتصار بهدف رابع من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة استعاد النصر الوصافة برصيد 41 نقطة، فيما بقي الباطن في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة.