"شرطة القصيم" تطيح بمواطن سرق محتويات محلين تجاريين

تم استرداد الأجهزة إلكترونية وتمت إحالته إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطن سطا على محلين تجاريين، بعد كسره أقفالهما وسرقة محتوياتهما من أجهزة إلكترونية (تم استردادها)، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.