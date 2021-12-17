"شرطة القصيم" تطيح بمواطن سرق محتويات محلين تجاريين

تم استرداد الأجهزة إلكترونية وتمت إحالته إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطن سطا على محلين تجاريين، بعد كسره أقفالهما وسرقة محتوياتهما من أجهزة إلكترونية (تم استردادها)، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.

شرطة القصيم النيابة العامة

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17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443 01:19 AM

تم استرداد الأجهزة إلكترونية وتمت إحالته إلى النيابة العامة

"شرطة القصيم" تطيح بمواطن سرق محتويات محلين تجاريين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بريدة

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطن سطا على محلين تجاريين، بعد كسره أقفالهما وسرقة محتوياتهما من أجهزة إلكترونية (تم استردادها)، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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