وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يستقبل سفير السودان لدى المملكة

استعرض العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبد الباسط بدوي السنوسي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439 09:15 PM

استعرض العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يستقبل سفير السودان لدى المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبد الباسط بدوي السنوسي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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