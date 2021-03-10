"النيابة العامة" تنفذ دورة في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

بحضور 100 من أعضائها بالشراكة مع المكتب الأممي لمكافحة المخدرات

اختُتِمت، أمس، الدورة التدريبية الافتراضية، التي نظمتها النيابة العامة بحضور 100 من أعضائها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي وتناولت "جريمة الاتجار بالأشخاص".

وناقشت الدورة التي استمرت 3 أيام، الإطار الدولي والوطني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وأركان هذا النوع من الجرائم من المنظور الدولي والوطني، وآلية التعرف على الضحايا وطرق مساعدتهم، وكيفية مصادرة متحصلات هذه الجرائم، بالإضافة إلى استعراض آلية الإحالة الوطنية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص.