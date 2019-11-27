شاهد.. سفير السعودية لدى الإمارات يجمع عَلَمَيْ البلدَيْن في قُبْلة

تعبيرًا عن الروابط الوثيقة بين الدولتَيْن

عبَّر تركي الدخيل، السفير السعودي لدى الإمارات، اليوم (الأربعاء) عن الروابط الوثيقة التي تجمع البلدَيْن، وذلك بطبع قُبلة على علمَيْهما على هامش الاستقبال الرسمي الذي أُجري لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مستهل زيارته الرسمية إلى الإمارات.

ويظهر "الدخيل" في مقطع فيديو، يضم بيدَيْه العَلَم السعودية إلى العَلَم الإماراتي، ثم يُقبِّلهما معًا أثناء خلال حضوره مراسم استقبال ولي العهد في قصر الوطن بأبوظبي.

زيارة ولي العهد للإمارات 2019 ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441 08:28 PM

تعبيرًا عن الروابط الوثيقة بين الدولتَيْن

شاهد.. سفير السعودية لدى الإمارات يجمع عَلَمَيْ البلدَيْن في قُبْلة

محمد صبح

الرياض

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عبَّر تركي الدخيل، السفير السعودي لدى الإمارات، اليوم (الأربعاء) عن الروابط الوثيقة التي تجمع البلدَيْن، وذلك بطبع قُبلة على علمَيْهما على هامش الاستقبال الرسمي الذي أُجري لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مستهل زيارته الرسمية إلى الإمارات.

ويظهر "الدخيل" في مقطع فيديو، يضم بيدَيْه العَلَم السعودية إلى العَلَم الإماراتي، ثم يُقبِّلهما معًا أثناء خلال حضوره مراسم استقبال ولي العهد في قصر الوطن بأبوظبي.

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زيارة ولي العهد للإمارات 2019 ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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