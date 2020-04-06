مؤسسة "محمد بن فهد" توفر 4430 سلة غذائية لمحتاجي 7 مناطق

لمواجهة الآثار الناجمة عن فيروس "كورونا"

وفرت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، نحو 4430 سلة غذائية متنوعة، توزع على الأسر المحتاجة في مناطق "حائل، الباحة، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، نجران، الاسكان الخيرية بالدمام".

يأتي ذلك في إطار مشروع "سلة الخير"، الذي تنفذه المؤسسة، بالشراكة مع مجالس الشباب في المناطق السبع.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، زيدان علي الزيدان، إن المؤسسة وفرت تأمين هذا العدد من السلال الغذائية بالتعاون مع مجالس الشباب بالمناطق، لسد احتياج الأسر الفقيرة والمحتاجة، وتقديم الدعم لهم لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف أن مشروع سلة الخير يهدف إلى تعزيز روح الترابط والتكافل المجتمعي، ومدّ يد العون والسند للأسر المحتاجة.

وتابع "الزيدان": "مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، لن تدخر جهداً للنهوض بأعمالها والوصول إلى غاياتها المنشودة في تخفيف المعاناة عن الاسرة المحتاجة في جمع مناطق المملكة".