دورات فنية للجميع.. 12 جامعة تواعد انطلاقة مهرجان المسرح الخليجي الخامس

فعاليات تبدأ الأحد المقبل برعاية محافظ جدة..12عرضًا وندوات تطبيقية

يرعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز, فعاليات مهرجان المسرح الخليجي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والذي تستضيفه جامعة الملك عبدالعزيز الأحد المقبل.

وتضم قائمة المشاركة في المهرجان الذي يأتي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، 12 جامعة خليجية وأكثر من 100 طالب من جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة البحرين وجامعة الكويت وجامعة السلطان قابوس وجامعة الطائف وجامعة أم القرى وجامعة الملك سعود وجامعة جازان وجامعة الحدود الشمالية وجامعة الجوف وجامعة طيبة وجامعة الملك خالد.

وأوضح مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي, أن المهرجان يهدف إلى زيادة التعارف وتعميق روح التعاون وتبادل الخبرات بين الشباب الجامعي في دول المجلس وإبراز الثقافة والتراث الخليجي والعربي والإسلامي، لافتاً الانتباه إلى أن المسرح الجامعي أسهم في إبراز المواهب الشبابية في مجالات التمثيل والإخراج والتأليف.

من جانبه، عدّ وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني, المهرجان بأنه من أبرز ملامح مسيرة العمل المشترك تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بشكل عام، وبالتنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن المهرجان يهدف إلى تقديم الإبداعات الطلابية وتأهيل قدراتهم بشكل مميز من خلال اللقاء المشترك مع بعضهم ومع المختصين في المجال من الإداريين والفنيين.



بدوره، أفاد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن المهرجان يشتمل على 12 عرضًا مسرحيًا يوميًا على مسرح العمادة 26 ومسرح العمادة 24، بالإضافة إلى ندوات تطبيقية بعد كل عرض تثري النقد المسرحي، ودورات تدريبية تتطرق إلى مجالات الفنون المسرحية بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التمثيل والإخراج المسرحي وهي متاحة للجميع.