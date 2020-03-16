"كورونا" يؤجل الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية إلى 21 يونيو

نتائج "الأولى" ستظل صحيحة

نقلت "رويترز" عن مصدرين سياسيين، اليوم (الاثنين)، أن فرنسا ستؤجل الجولة الثانية من انتخابات رؤساء البلديات إلى 21 يونيو (حزيران) المقبل.

وأكد المصدران بذلك ما ذكرته قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية في وقت سابق عن التأجيل بسبب استمرار المخاوف من فيروس كورونا الجديد.

وبينا أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات المحلية، التي أجريت أمس ستظل صحيحة.

فرنسا الانتخابات انتخابات رؤساء البلدية

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16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 09:34 PM

نتائج "الأولى" ستظل صحيحة

"كورونا" يؤجل الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية إلى 21 يونيو

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نقلت "رويترز" عن مصدرين سياسيين، اليوم (الاثنين)، أن فرنسا ستؤجل الجولة الثانية من انتخابات رؤساء البلديات إلى 21 يونيو (حزيران) المقبل.

وأكد المصدران بذلك ما ذكرته قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية في وقت سابق عن التأجيل بسبب استمرار المخاوف من فيروس كورونا الجديد.

وبينا أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات المحلية، التي أجريت أمس ستظل صحيحة.

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فرنسا الانتخابات انتخابات رؤساء البلدية

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