"الزكري" يقلد "العتيبي" رتبة "عقيد"

قلّد مدير مرور منطقة الرياض العميد سليمان بن عبدالله الزكري، عبدالرحمن بن بجاد العتيبي، أحد منسوبي شعبة مرور الرمال بالمنطقة، رتبة "عقيد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبّر "العتيبي" عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة؛ داعياً الله -عز وجل- أن تكون هذه الترقية دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة المليك والوطن.

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17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440 04:50 PM

"الزكري" يقلد "العتيبي" رتبة "عقيد"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قلّد مدير مرور منطقة الرياض العميد سليمان بن عبدالله الزكري، عبدالرحمن بن بجاد العتيبي، أحد منسوبي شعبة مرور الرمال بالمنطقة، رتبة "عقيد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبّر "العتيبي" عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة؛ داعياً الله -عز وجل- أن تكون هذه الترقية دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة المليك والوطن.

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