الاتحاد الافريقي يوافق على تنظيم كأس العالم كل عامين

وافقت الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة على مقترح الفيفا بإقامة كأس العالم كل عامين.

واتخذ الاتحاد الافريقي قراره بالإجماع حول تنظيم كأس العالم كل عامين بدلاً من مرة كل أربع سنوات كما هو الحال في الوقت الراهن.

وبذلك يصبح كاف أول اتحاد قاري يؤيد رسمياً المشروع المثير للجدل لتنظيم كأس العالم كل عامين، على غرار كأس الأمم الإفريقية.

ويجري الفيفا نقاشاً مستمراً مع العديد من الاتحادات القارية بسبب فكرته الجديدة بإقامة كأس العالم كل عامين وقد أطلق إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي تصريحات واضحة بشأن ذلك اليوم الجمعة.

وقال إنفانتينو: "إن من يعارضون إقامة كأس العالم كل عامين لديهم خوف من التغيير ورغبة في الحفاظ على مكانتهم المرتفعة في اللعبة".