محادثات "روسية- أمريكية" مرتقبة.. والمخاوف الأمنية تُخَيّم عليها

متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي: سنضع هواجسنا على الطاولة

كشفت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، عن عزم موسكو طرح مطالبها الأمنية على واشنطن، في العاشر من يناير.

وقال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف: رد الولايات المتحدة على الموضوع حتى الآن كان "مطلقًا"، وكان من المهم أن يشارك مسؤولون عسكريون في محادثات مماثلة مع حلف شمال الأطلسي من المقرر أن تبدأ في 12 يناير.

وتحث روسيا، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، على التعهد بعدم توسيع التحالف العسكري ليشمل أوكرانيا، وهو التحرك الذي تعتبر موسكو أنه يهدد أمنها القومي.

على الجانب المقابل، قال متحدث باسم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا سيشاركون في محادثات أمنية في العاشر من يناير.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، حسب ما نقلته "رويترز": "عندما نجلس للمحادثات، يمكن لروسيا أن تضع مخاوفها على الطاولة، وسنضع كذلك مخاوفنا المتعلقة بأنشطة روسيا".

وأردف: ما من قرارات ستُتخذ بشأن أوكرانيا في غيابها.. ستكون هناك مجالات يمكننا إحراز تقدم فيها وأخرى سنختلف عليها. وهذا حال الدبلوماسية".

وحددت روسيا، التي أثارت قلق الغرب بعد حشد قواتٍ قُرب أوكرانيا، قائمة من المقترحات الأمنية تريد التفاوض عليها، تشمل الوعد بأن يتخلى حلف الأطلسي عن أي نشاط عسكري في شرق أوروبا وأوكرانيا.

وجاءت هذه التصريحات الدبلوماسية بعد يوم من توقيع الرئيس الأمريكي على تشريع إنفاق ضخم، محولًا إياه لقانون يشمل تقديم 300 مليون دولار لمبادرة دعم القوات المسلحة الأوكرانية ومليارات أخرى للدفاع الأوروبي الأوسع.