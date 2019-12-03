الأخضر يواجه قطر في ملعب الجنوب المونديالي.. العراق والبحرين بملعب الدحيل

الخميس المقبل في نصف نهائي خليجي 24

قررت اللجنة المنظمة لبطولة "خليجي 24" لكرة القدم، والتي تقام هذه الأيام في العاصمة القطرية "الدوحة"؛ أن يحتضن ملعب الجنوب المونديالي في الوكرة مباراة نصف النهائي الذي يجمع المنتخب السعودي ونظيره القطري، فيما يلعب العراق ونظيره البحرين على أرض ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.


وستقام المباراتان مساء الخميس المقبل 5 ديسمبر الجاري، فيما يقام النهائي الأحد المقبل 8 ديسمبر.

بطولة خليجي 24 المنتخب السعودي المنتخب القطري خليجي 24 كأس الخليج العربي 24 الأخضر السعودي

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03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 07:05 PM

الخميس المقبل في نصف نهائي خليجي 24

الأخضر يواجه قطر في ملعب الجنوب المونديالي.. العراق والبحرين بملعب الدحيل

أحمد سرور

الرياض

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قررت اللجنة المنظمة لبطولة "خليجي 24" لكرة القدم، والتي تقام هذه الأيام في العاصمة القطرية "الدوحة"؛ أن يحتضن ملعب الجنوب المونديالي في الوكرة مباراة نصف النهائي الذي يجمع المنتخب السعودي ونظيره القطري، فيما يلعب العراق ونظيره البحرين على أرض ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.


وستقام المباراتان مساء الخميس المقبل 5 ديسمبر الجاري، فيما يقام النهائي الأحد المقبل 8 ديسمبر.

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بطولة خليجي 24 المنتخب السعودي المنتخب القطري خليجي 24 كأس الخليج العربي 24 الأخضر السعودي

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