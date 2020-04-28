أمين نجران عن مشروع صرف صحي وسط الوادي: غير مرخص

قال: لم يصدر أي ترخيص من قبل أمانة المنطقة ولم يؤخذ رأيها بهذا الشأن

كشف أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن مشروع الصرف الصحي في وسط وادي نجران غير مرخص من أمانة المنطقة.

وأكد "عيبان" لقناة الإخبارية أنه لم يصدر أي ترخيص من قبل أمانة المنطقة لهذا المشروع ولم يأخذ رأيهم بهذا الشأن على الإطلاق.

أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان مشروع الصرف الصحي

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28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 08:30 PM

قال: لم يصدر أي ترخيص من قبل أمانة المنطقة ولم يؤخذ رأيها بهذا الشأن

أمين نجران عن مشروع صرف صحي وسط الوادي: غير مرخص

صحيفة سبق الإلكترونية

نجران

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كشف أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن مشروع الصرف الصحي في وسط وادي نجران غير مرخص من أمانة المنطقة.

وأكد "عيبان" لقناة الإخبارية أنه لم يصدر أي ترخيص من قبل أمانة المنطقة لهذا المشروع ولم يأخذ رأيهم بهذا الشأن على الإطلاق.

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أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان مشروع الصرف الصحي

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