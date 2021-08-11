ضباب كثيف في شوارع الباحة.. و"المرور" يحذر

تشهده مواقع المنتزهات بالمنطقة

دعا مرور منطقة الباحة جميع قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب محدودية الرؤية نتيجة الضباب الذي تشهده مواقع المنتزهات بالمنطقة.

وانتشرت دوريات المرور في شوارع ومنتزهات الباحة، والتي تشهد كثافة مرورية عالية؛ للتنظيم والتوعية المرورية.

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11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 08:59 PM

تشهده مواقع المنتزهات بالمنطقة

ضباب كثيف في شوارع الباحة.. و"المرور" يحذر

عبدالعزيز الشهري

الباحة

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دعا مرور منطقة الباحة جميع قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب محدودية الرؤية نتيجة الضباب الذي تشهده مواقع المنتزهات بالمنطقة.

وانتشرت دوريات المرور في شوارع ومنتزهات الباحة، والتي تشهد كثافة مرورية عالية؛ للتنظيم والتوعية المرورية.

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