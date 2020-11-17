إصابة لاعب المنتخب الأول "أيمن يحيى" بفيروس كورونا

اللاعب سيخضع للعزل الصحي وفقًا للإجراءات المتبعة

أعلن المنتخب السعودي اليوم، إصابة لاعب المنتخب الوطني الأول "أيمن يحيى" بفيروس كورونا.

وقال حساب المنتخب على تويتر: أظهرت الفحوصات الطبية إصابة لاعب المنتخب الوطني الأول "أيمن يحيى" بفيروس كورونا، وسيخضع اللاعب للعزل الصحي وفقًا للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة.

المنتخب السعودي أيمن يحيى فيروس كورونا الجديد

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17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 12:04 PM

اللاعب سيخضع للعزل الصحي وفقًا للإجراءات المتبعة

إصابة لاعب المنتخب الأول "أيمن يحيى" بفيروس كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن المنتخب السعودي اليوم، إصابة لاعب المنتخب الوطني الأول "أيمن يحيى" بفيروس كورونا.

وقال حساب المنتخب على تويتر: أظهرت الفحوصات الطبية إصابة لاعب المنتخب الوطني الأول "أيمن يحيى" بفيروس كورونا، وسيخضع اللاعب للعزل الصحي وفقًا للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة.

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المنتخب السعودي أيمن يحيى فيروس كورونا الجديد

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