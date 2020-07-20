سحب ممطرة تتكوّن.. "الأرصاد": هذا ما أوضحته آخر صور الرادارات

الهيئة: على 4 مناطق ومن المتوقع أن يستمر تأثيرها إلى مساء اليوم

قالت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، إن آخر صور الرادارات الطقس توضح تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق #جازان، #عسير، #الباحة، #مكة_المكرّمة التي يتوقع أن يستمر تأثيرها إلى مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المملكة (الربع الخالي) ومناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف)، فيما تؤثر الرياح النشطة في مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).