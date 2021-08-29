أمين عسير يبحث تنفيذ خطط معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

خلال رئاسته الاجتماع الدوري لرؤساء البلديات

بحث أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مع رؤساء البلديات التابعة لأمانة المنطقة، سير تنفيذ الخطط والحملات الميدانية؛ لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.

وناقش أمين المنطقة، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمعالجة التشوه البصري، اليوم، في مقر الأمانة، بحضور رؤساء البلديات، أعمال إزالة عناصر التشوه لتحسين المشهد الحضري.

ووجّه خلال الاجتماع كل البلديات بأن تسرع وتيرة العمل من خلال آلياتها لمعالجة مظاهر التشوه، لما لهذا الملف من أهمية بالغة.

وأهاب بالجميع ضرورة تحقيق إنجاز عالٍ ضمن الأهداف والمرتكزات المحددة في خطة الأمانة و بلدياتها لمعالجة التشوه البصري.

وأكد "الحميدي" حرص أمانة عسير وبلدياتها على تحسين المشهد الحضري، ضمن مبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ للارتقاء بجودة الحياة، وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، مطالباً الجميع بمضاعفة الجهود وتكثيف الأعمال الميدانية.