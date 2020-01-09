تكريم "الزهراني" بمناسبة تقاعده من السلك العسكري بعسير

احتفل زملاء وأقارب هادي بن محمد علي الخريصي الزهراني، بتقاعده من السلك العسكري بمنطقة عسير، بعد 30 عامًا قضاها في خدمة الوطن، في حفل أقامه الشيخ مجحود بن محمد الخريصي الزهراني بمناسبة تقاعد أخيه.

وكرّم الأصدقاء والأقارب، المحتفى به بعدد من الهدايا والدروع.