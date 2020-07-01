صندوق الاستثمارات: المطار الدولي في #أمالا يتصدّر المشهد بتصميمه المذهل

المشروع يعد ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة

قال صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، إن المطار الدولي في الوجهة الاستثنائية #أمالا يتصدّر المشهد بتصميمه المذهل المستوحى من طبيعة الصحراء وجمالها الساحر.

وكانت "أمالا" وهي أحد المشروعات الوطنية الكبرى التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة، قد كشفت في وقت سابق من الشهر الماضي عن تصميم مذهل لمطارها الدولي والمستوحى من البيئة الصحراوية الساحرة.

وأوضح المشروع الذي يعد الأول ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، والمعد ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج، في واحدة من أجمل المناطق الساحرة غير المكتشفة في العالم، أن المطار من تصميم "فوستر بارتنز" و"إيجز ميدل إيست".

يُذكر أن مشروع أمالا هو الريفيرا الجديد الواقع في قلب البحر الأحمر كجوهرة مكنونة على ساحل شمال غرب المملكة.

ووفق الموقع الرسمي للمشروع فقد استلهمت "أمالا" من القيادة الحكيمة ورؤية 2030 تطوير قطاع الضيافة، وأن تكون رائدة في مجال الرفاهية المتوقع انتعاشه في السنوات المقبلة.

ستكون "أمالا" وجهة فريدة من نوعها للمنتجعات الفاخرة، بل ستفوق التصورات كافة، وستقدم "أمالا" مزيجاً من القيم والتجارب وفرص اكتشاف الذات لا مثيل لها في أي منتجع آخر.