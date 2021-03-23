بينهم 8 أطفال.. حادث مروع يزهق أرواح 14 إيرانياً

تصادم بين 3 سيارات

قُتِل 14 إيرانياً على الأقل، بينهم 8 أطفال، في حادث مروع على طريق جنوب شرقي إيران، صباح اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحادث شمل 3 سيارات، وأسفر عن إصابة 11 شخصاً، وفقاً لـ"الشرق".

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23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442 04:25 PM

تصادم بين 3 سيارات

بينهم 8 أطفال.. حادث مروع يزهق أرواح 14 إيرانياً

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قُتِل 14 إيرانياً على الأقل، بينهم 8 أطفال، في حادث مروع على طريق جنوب شرقي إيران، صباح اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحادث شمل 3 سيارات، وأسفر عن إصابة 11 شخصاً، وفقاً لـ"الشرق".

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