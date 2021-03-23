بينهم 8 أطفال.. حادث مروع يزهق أرواح 14 إيرانياً

قُتِل 14 إيرانياً على الأقل، بينهم 8 أطفال، في حادث مروع على طريق جنوب شرقي إيران، صباح اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحادث شمل 3 سيارات، وأسفر عن إصابة 11 شخصاً، وفقاً لـ"الشرق".
تصادم بين 3 سيارات
قُتِل 14 إيرانياً على الأقل، بينهم 8 أطفال، في حادث مروع على طريق جنوب شرقي إيران، صباح اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحادث شمل 3 سيارات، وأسفر عن إصابة 11 شخصاً، وفقاً لـ"الشرق".