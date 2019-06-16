"هلال الباحة" يشارك بمهرجانات عيد الفطر من اليوم الأول للعاشر

"الزهراني" : تم مباشرة 198 حالة في 1050 ساعة تطوعية

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة ممثلاً بإدارة التطوع بالمنطقة وبتوجيه مباشر من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي بالفرق التطوعية والوجود المستمر بالاحتفالات والمهرجانات بالمنطقة منذ أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى اليوم العاشر.

وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة التطوع بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بأن الفرق التطوعية شاركت بالوجود بمدينة الباحة ومحافظات المنطقة شملت: افتتاح منتزه الحسام وإقامة حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر وفعاليات العيد بمهرجان ديار العز بمحافظة بلجرشي طوال فترة المهرجان ومهرجان الورود والعطور الأول بمحافظة القرى لمدة ثلاثة أيام.

وقال إن الفرق التطوعية شاركت أيضًا في فعاليات العيد وصيف مهرجان منتزه الفراشة بمحافظة المندق والتمركز الإسعافي التطوعي بمنتزه الحسام بالمنطقة، حيث تم تسجيل عدد 198 حالة تم مباشرتها والتعامل معها جنبًا إلى جنب مع الفرق الإسعافية ونقل عدد منها، وبلغ مجموع عدد الساعات التطوعية 1050 ساعة.

واختتم "الزهراني" قائلاً: تواصل إدارة التطوع ضمن الخطة الصيفية للفرع بالتوعية والتثقيف الإسعافي وإيصال رسالة هيئة الهلال الأحمر السعودي بمتابعة مدير عام الإدارة العامة للتطوع والوجود بالمهرجانات والمناسبات الرسمية والفعاليات بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإسعافية بالمنطقة والدعم الإسعافي التطوعي .