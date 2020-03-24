السوق السعودي يرتفع بأكثر من 150 نقطة عند 6154 نقطة

ارتفع مؤشر السوق السعودي في جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 2.8 %، وبنحو 164 نقطة عند 6154 نقطة، وسط تداولات بلغت 800 مليون ريال، بعد مرور نحو نصف ساعة من الافتتاح.
وتشهد الجلسة، وفق موقع "أرقام" الاقتصادي، ارتفاعاً لأغلب الأسهم المتداولة، يتقدمها كل من: "سابك" و"أرامكو السعودية" و"مصرف الراجحي" و"الأهلي التجاري" بنسب تراوح بين 2 و4 %.السوق السعودي مؤشر السوق السعودي
تداولات بلغت 800 مليون ريال بعد مرور نحو نصف ساعة
ارتفع مؤشر السوق السعودي في جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 2.8 %، وبنحو 164 نقطة عند 6154 نقطة، وسط تداولات بلغت 800 مليون ريال، بعد مرور نحو نصف ساعة من الافتتاح.
وتشهد الجلسة، وفق موقع "أرقام" الاقتصادي، ارتفاعاً لأغلب الأسهم المتداولة، يتقدمها كل من: "سابك" و"أرامكو السعودية" و"مصرف الراجحي" و"الأهلي التجاري" بنسب تراوح بين 2 و4 %.