موريتانيا تسجل 104 حالات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1887 مصابًا

الزحاف: تعافى 360 حالة ووفاة 91 شخصًا منذ ظهور الوباء بالبلاد

سجلت موريتانيا 104 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 1887حالة.

وتفصيلاً، أوضح مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم أنه سُجلت 360 حالة شفاء، و 91 حالة وفاة، وذلك منذ ظهور الوباء داخل البلاد شهر مارس الماضي.

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15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 11:44 PM

الزحاف: تعافى 360 حالة ووفاة 91 شخصًا منذ ظهور الوباء بالبلاد

موريتانيا تسجل 104 حالات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1887 مصابًا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نواكشوط

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سجلت موريتانيا 104 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 1887حالة.

وتفصيلاً، أوضح مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم أنه سُجلت 360 حالة شفاء، و 91 حالة وفاة، وذلك منذ ظهور الوباء داخل البلاد شهر مارس الماضي.

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