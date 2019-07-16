"بلومبيرغ": صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على ٤٠٪ من "جسارة"

تتمثل الحصة وفق مصادرها في 30% من "أرامكو" و10% من "جاكوبس"

كشفت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ"، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذ على حصة 40% من شركة "جسارة"، وهو مشروع مشترك بين أرامكو ومجموعة جاكوبس الهندسية.

وأشارت المصادر إلى أن صندوق الاستثمارات العامة استحوذ على 30% من حصة أرامكو في المشروع و10% من حصة "جاكوبس".

ويهدف هذا المشروع وفقًا لبيان سابق لـ"جاكوبس" التي تم إنشاؤها في 2017 لتوفير خدمات الإدارة لمشاريع البنية التحتية بالمملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.