"بلومبيرغ": صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على ٤٠٪ من "جسارة"

كشفت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ"، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذ على حصة 40% من شركة "جسارة"، وهو مشروع مشترك بين أرامكو ومجموعة جاكوبس الهندسية.
وأشارت المصادر إلى أن صندوق الاستثمارات العامة استحوذ على 30% من حصة أرامكو في المشروع و10% من حصة "جاكوبس".
ويهدف هذا المشروع وفقًا لبيان سابق لـ"جاكوبس" التي تم إنشاؤها في 2017 لتوفير خدمات الإدارة لمشاريع البنية التحتية بالمملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تتمثل الحصة وفق مصادرها في 30% من "أرامكو" و10% من "جاكوبس"
كشفت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ"، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذ على حصة 40% من شركة "جسارة"، وهو مشروع مشترك بين أرامكو ومجموعة جاكوبس الهندسية.
وأشارت المصادر إلى أن صندوق الاستثمارات العامة استحوذ على 30% من حصة أرامكو في المشروع و10% من حصة "جاكوبس".
ويهدف هذا المشروع وفقًا لبيان سابق لـ"جاكوبس" التي تم إنشاؤها في 2017 لتوفير خدمات الإدارة لمشاريع البنية التحتية بالمملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.