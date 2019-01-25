حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء السباحة بشاطئ المحاجي

"المطيري" أهاب بجميع المتنزهين للحذر واتباع إرشادات السلامة البحرية

تمكنت فِرق البحث والإنقاذ بقطاع القحمة مساء اليوم الجمعة من إنقاذ مواطن من الغرق أثناء سباحته في شاطئ المحاجي.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، الرائد خالد بن علي المطيري، أنه أثناء قيام إحدى دوريات البحث والإنقاذ بعملها المعتاد في حدود مسؤوليات قطاع القحمة شاهدت مواطنًا يتعرض لحالة غرق، وعلى الفور تم إنقاذه وإسعافه لمستشفى البرك العام بعسير، وحالته الصحية مستقرة -ولله الحمد-.

وأهاب الرائد "المطيري" بجميع المتنزهين إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصص، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة.. متمنيًا السلامة للجميع.