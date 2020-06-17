الإجمالي تجاوز 90 ألفًا.. 2122 حالة شفاء جديدة من كورونا

تقرير وزارة الصحة أكد أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 141 ألفًا

تحاوز إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 الـ90 ألفًا في المملكة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 2122 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، كما سجلت 4919 حالة إصابة جديدة، وبلغ إجمالي الإصابات 141 ألف حالة.