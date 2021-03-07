الأمن العام: رصدنا التزاماً كبيراً بالإجراءات الاحترازية خلال الأيام الماضية

كشف عن ضبط أكثر من 209 آلاف مخالفة للاحترازات خلال الشهر الماضي

أكد الأمن العام أنه تم رصد التزام كبير بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وكشف الأمن العام وفق "الإخبارية": رصدنا أكثر من 209 آلاف مخالفة للاحترازات خلال الشهر الماضي، وعلينا الاستفادة من قرار السماح بمزاولة كل الأنشطة.

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07 مارس 2021 - 23 رجب 1442 03:37 PM

كشف عن ضبط أكثر من 209 آلاف مخالفة للاحترازات خلال الشهر الماضي

الأمن العام: رصدنا التزاماً كبيراً بالإجراءات الاحترازية خلال الأيام الماضية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد الأمن العام أنه تم رصد التزام كبير بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وكشف الأمن العام وفق "الإخبارية": رصدنا أكثر من 209 آلاف مخالفة للاحترازات خلال الشهر الماضي، وعلينا الاستفادة من قرار السماح بمزاولة كل الأنشطة.

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