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كشف عن ضبط أكثر من 209 آلاف مخالفة للاحترازات خلال الشهر الماضي

الأمن العام: رصدنا التزاماً كبيراً بالإجراءات الاحترازية خلال الأيام الماضية

أكد الأمن العام أنه تم رصد التزام كبير بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وكشف الأمن العام وفق "الإخبارية": رصدنا أكثر من 209 آلاف مخالفة للاحترازات خلال الشهر الماضي، وعلينا الاستفادة من قرار السماح بمزاولة كل الأنشطة.