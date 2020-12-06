وسائل إعلام بريطانية: الملكة إليزابيث والأمير فيليب سيتلقيان "لقاح كورونا"

ضمن الموجة الأولى من حملة تطعيم المواطنين فوق سن 80 ومقيمي دور المسنين

توقعت وسائل إعلام بريطانية أن الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب سيتلقيان قريباً اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الأحد، عن مصادر رفيعة المستوى تأكيدها أن الملكة إليزابيث (94 عاماً) والأمير فيليب (99 عاماً) من المتوقع أن يتم تطعيمهما في غضون عدة أسابيع، تلبية لنصيحة أطبائهما.

وبحسب "روسيا اليوم" أشارت الصحيفة، إلى أن الملكة وزوجها لن يتمتعا بأي أفضلية؛ بل "سينتظران على الخط" ضمن الموجة الأولى من حملة تطعيم المواطنين فوق سن 80 ومقيمي دور المسنين.

ومن المتوقع أن يعلن الزوجان عقب تلقي اللقاح عن تطعيمهما، لتشجيع المزيد من المواطنين على الحذو حذوهما.

وأصبحت بريطانيا أخيراً أول دولة اعتمدت لقاح ""فايزر" و"بيونتيك" ضد الفيروس التاجي.