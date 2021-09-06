"تماسّ" والخطر حريق.. "التجارة" تتوسع في استدعاءات مركبات "كيا"

استدعاء 43 مركبة ليصبح عدد المركبات المشمولة 180 مركبة 2019

أعلنت وزارة التجارة عن توسيع حملة استدعاء مركبات كيا؛ من خلال استدعاء 43 مركبة؛ ليصبح عدد المركبات المشمولة 180 مركبة كيا "STINGER" 2019.

وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء لاحتمالية حدوث تماسّ كهربائي حول وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU)، قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك.

ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة لإجراء الفحص وتنفيذ الإصلاحات اللازمة مجانًا.

1

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 03:22 PM

استدعاء 43 مركبة ليصبح عدد المركبات المشمولة 180 مركبة 2019

"تماسّ" والخطر حريق.. "التجارة" تتوسع في استدعاءات مركبات "كيا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 943

أعلنت وزارة التجارة عن توسيع حملة استدعاء مركبات كيا؛ من خلال استدعاء 43 مركبة؛ ليصبح عدد المركبات المشمولة 180 مركبة كيا "STINGER" 2019.

وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء لاحتمالية حدوث تماسّ كهربائي حول وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU)، قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك.

ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة لإجراء الفحص وتنفيذ الإصلاحات اللازمة مجانًا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021