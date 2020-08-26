"أبل" تضيف أدوات لتهيئة الفيديو لمواقع التواصل

لبرنامج "فاينال كت برو إكس" المدعوم بالذكاء الصناعي

قررت شركة "أبل" الأمريكية إضافة أداوت جديدة لبرنامج "فاينال كت برو إكس" المدعوم بتقنيات الذكاء الصناعي لتهيئة مقاطع الفيديو لمواقع التواصل.

وأوضح التقرير المنشور في موقع "إنغادجيت"، أن تلك الأدوات التي تم توفيرها لهواتف "آيفون" يمكنها قص مقاطع الفيديو تلقائيًّا؛ لتكون متوافقة مع وسائل التواصل الاجتماعي.

ويمكن لمجموعة التحرير الآن، استخدام تقنيات التعلم الآلي، لقص الفيديوهات وفق التنسيقات الملائمة للوسائط الاجتماعية؛ بما في ذلك الأحجام المربعة والعمودية.

ويمكن للتقنية أن تعمل بحيث تكون طريقة التحرير أكثر فعالية ودون التأثير على جودة مقطع الفيديو؛ بدلًا من قصها يدويًّا بصورة ليست صحيحة تمامًا.

ويمكن أيضًا وضع رسومات أو نصوص أو مقاطع فيديو أخرى ممزوجة بالمقطع الأصلي، بشكل أكثر سهولة.

كما سيتوافق البرنامج أيضًا للعمل على حواسيب "ماك برو" الشخصية والمحمولة.