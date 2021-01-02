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ضمن 5 من الممرضين يقوم كل منهم بأخذ عينات عشوائية للمراجعين

عيادات "إغاثي الملك سلمان" في "الزعتري" تنفذ تدريباً لفحص "كورونا"

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بادرت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، بتنفيذ تدريب عملي على كيفية أخذ العينات الطبية لفحص الـ PCR للمرضى المشتبه بهم بفيروس "كورونا".



وجاء العمل بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية على تدريب كادر من العيادات تضمن خمسة من الممرضين ليقوم كل منهم بأخذ عينات عشوائية لمراجعي العيادات مع الأخذ بكافة تدابير ضبط العدوى وإجراءات السلامة العامة.



وبلغ العدد الإجمالي للعينات 93 عينة، سيتم إرسالها للمختبر التابع لوزارة الصحة الأردنية للكشف عن نتائج العينات.