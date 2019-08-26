ترامب: هذا شرطي الوحيد لمقابلة روحاني إذا سمحت الظروف

في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي بقمة مجموعة الدول السبع

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم استعداده للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، إذا سمحت الظروف بشرط وضع بعض الخطوط العريضة لمطالبه من إيران.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" فقد جاءت تصريحات ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة بياريتس التي احتضنت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة قمة مجموعة الدول السبع "جي 7".

وفي هذا الموضوع قال ترامب بشأن لقاء محتمل مع روحاني: "إذا كانت الظروف مناسبة، فسأوافق بالتأكيد على ذلك"، مبيناً بأن المطلوب من إيران هو امتناعها عن امتلاك أسلحة نووية أو صواريخ باليستية، وأن يكون الاتفاق النووي الجديد مع إيران أطول من سابقه.

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على النظام الإيراني، وشددتها بشكل كبير في مايو الماضي، وردد ترامب بأن الاتفاق النووي ما كان يجب أن يبرم، ووصفه بالكارثي والسخيف.