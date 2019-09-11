"الداخلية" تعلن عن نتائج القبول النهائي لمختلف الرتب العسكرية

نتيجة القبول النهائي والطلبات عبر بوابة "أبشر- التوظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لديوان وزارة الداخلية بمختلف الرتب العسكرية.

ولمعرفة نتيجة القبول النهائي والطلبات، الدخول عبر بوابة "أبشر- التوظيف"، على الرابط التالي www.jobs.sa.

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11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 06:25 PM

نتيجة القبول النهائي والطلبات عبر بوابة "أبشر- التوظيف"

"الداخلية" تعلن عن نتائج القبول النهائي لمختلف الرتب العسكرية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لديوان وزارة الداخلية بمختلف الرتب العسكرية.

ولمعرفة نتيجة القبول النهائي والطلبات، الدخول عبر بوابة "أبشر- التوظيف"، على الرابط التالي www.jobs.sa.

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