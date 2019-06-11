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قال: تكون قراءتها غير دقيقة غالباً لأنها لم تراع فيها الشروط العالمية بأخذ الدرجات

الزعاق: معايير الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات وُضعت للتقريب وليست للتحقيق

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن معايير درجات الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات تكون قراءتها غير دقيقة غالباً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": معايير درجة الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات وغيرها وُضعت للتقريب وليست للتحقيق.

وأضاف: غالباً تكون قراءتها غير دقيقة؛ لأنها لم تراع فيها الشروط العالمية في أخذ درجة الحرارة، فالقراءة الدقيقة هي الصادرة من المراصد العالمية وهيئات الأرصاد.