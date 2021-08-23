عبر "الاتصال المرئي".. "الجبير" يجتمع مع وزير خارجية أوزبكستان

اللقاء تناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، لقاءً عبر "الاتصال المرئي" اليوم، مع وزير خارجية جمهورية أوزبكستان عبدالعزيز كاميلوف.



وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآلية دعمها على كافة الأصعدة بما يخدم تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، كما تناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.