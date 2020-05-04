إجمالي إصابات كورونا في بلجيكا تتخطى الـ50 ألفًا والنمسا فوق الـ15 ألفًا

أوكرانيا سجلت 418 حالة جديدة والعدد الكلي يصل إلى 12 ألفًا و331 حالة

سجلت وزارة الصحة البلجيكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 50267 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد الوفيات بلغ 7924 بعد تسجيل 79 حالة وفاة جديدة؛ فيما تماثل 69 شخصًا للشفاء.

كما أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 13 ألفًا و316 حالة؛ فيما تم تسجيل 24 حالة إصابة جديدة فقط أمس، وقال بيان لوزارة الصحة في النمسا اليوم الاثنين: إن إجمالي عدد الإصابات بلغ 15 ألفًا و621 حالة و600 حالة وفاة في جميع ولايات البلاد.

وأضاف البيان أنه يوجد حاليًا 1705 حالات تحت العلاج من المرض تشمل 420 شخصًا في المستشفى، و111 حالة في وحدات العناية المركزة.

وأشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة فيينا بلغ 2587 حالة بزيادة قدرها 11 حالة، مقارنة باليوم السابق، وأن عدد حالات الوفاة بلغ 136 حالة.

وفي أوكرانيا ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 12 ألفًا و331 حالة بعد تسجيل 418 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية في بيان لها اليوم، أن 855 حالة من الحالات المسجلة تخص الأطفال؛ في حين سُجلت 303 حالات وفاة من بينها 18 حالة لأطباء وممرضين؛ مشيرة إلى تماثل 1619 حالة للشفاء.