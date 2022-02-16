مستشار قانوني: مَن لم يتجاوز 18 عاماً هجرياً يُعدُّ طفلاً.. وهذه هي الإجراءات إذا تعرض للاختطاف

داعياً الأسر السعودية لعدم المبالغة في المظهر الخارجي أثناء السفر إلى الدول

أوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي بأن الطفل وفقاً للنظام السعودي هو من لم يتجاوز 18 عاماً هجرياً فإذا كان عمره 17 عاماً و11 شهراً هجرياً فهو يعد طفلاً حتى لو كانت معه علامات البلوغ.

وتحدث لبرنامج صباح الخير يا عرب عن كيفية التعامل في حالات خطف الأطفال أو تغيّبهم أو فقدانهم أو إيذائهم لافتاً إلى أن كثيراً من حالات الخطف في بعض الدول تكون من الأقارب.

وأضاف: قامت الدول بوضع إدارات خاصة في الأجهزة الأمنية للإبلاغ والتعامل مع حالات الخطف وبالتالي يجب اللجوء للجهات الرسمية وليست التقليدية حتى لا تتعرض أسرة الطفل المخطوف إلى الابتزاز والنصب والاحتيال، داعياً الأسر السعودية إلى مراعاة المظهر الخارجي وعدم المبالغة أثناء السفر إلى الدول حتى لا يكون الطفل ضحية "هياطنا".

وأفاد بأن توقيت الإبلاغ عن تغيّب الطفل يختلف بحسب الظروف وأماكن فقدانه ولكن يجب الإسراع في التبليغ في حالة وجود اشتباه بالخطف.