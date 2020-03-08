"قوات التحالف" تبدأ تنفيذ عمليات نوعية ضد ميليشيا الحوثي في الصليف

ناشدت المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة

بدأت قوات التحالف تنفيذ عملية نوعية بالصليف ضد أهداف عسكرية مشروعة تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية.

وناشدت القوات من المدنيين بالصليف عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

يُشار إلى أن الصليف هو أحد الموانئ التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية وتستخدمها الميليشيات لتهديد أمن الممرات المائية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمن

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08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 12:52 AM

ناشدت المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة

"قوات التحالف" تبدأ تنفيذ عمليات نوعية ضد ميليشيا الحوثي في الصليف

محمد المواسي

جازان

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بدأت قوات التحالف تنفيذ عملية نوعية بالصليف ضد أهداف عسكرية مشروعة تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية.

وناشدت القوات من المدنيين بالصليف عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

يُشار إلى أن الصليف هو أحد الموانئ التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية وتستخدمها الميليشيات لتهديد أمن الممرات المائية.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمن

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