"أدبي جدة" يعلن أسماء الفائزين بمسابقة الشعر لـ٢٠٢٠م

"السلمي" يبارك للشعراء ويتمنّى أن تكون الخطوة حافزًا لهم

أعلن نادي جدة الأدبي الثقافي، أسماء الفائزين بمسابقة منتدى عبقر الشعري لهذا العام ٢٠٢٠م بحسب توصية لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة.



وفيما يلي أسماء الفائزين: "الأول الشاعر: عبده إبراهيم القوزي- الثاني الشاعر: رائد عبدالله الوصابي- الثالث الشاعر: أحمد إبراهيم هوساوي".



وقد انطبقت على الفائزين معايير المسابقة؛ وهي "ألا يزيد عمر المسابق على ٣٥ عامًا، وألا يكون له إصدار شعري سابق، وأن يكون النص مكتوبًا باللغة العربية الفصحى".



وبارك رئيس نادي جدة الأدبي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، للشعراء الشباب؛ فوزهم بهذه الجائزة، وتمنّى أن تكون حافزًا لهم لتقديم محتوى شعري متميز، متطلعًا لأن يكون نادي جدة الأدبي الثقافي هو بيتهم ومنصتهم التي ينطلقون من خلالها نحو فضاء الشعر الأرحب.



يشار إلى أن النادي الأدبي قد رصد جائزة شعرية لمنتدى عبقر الشعري مطلع هذا العام ٢٠٢٠م، تُمنح سنويًّا ضمن ضوابط المعيار المعتمد لهذه المسابقة؛ حيث جاءت الجائزة ضمن إحدى توصيات اجتماع رئيس منتدى عبقر الشعري بنادي جدة الأدبي الشاعر عبدالعزيز بن حمود الشريف، وأعضاء إدارة المنتدى.



وتناول الاجتماع حصاد فعاليات المنتدى في العام الماضي، وتحديد ملامح الموسم المنبري القادم، في عامه التاسع، وتم تشكيل عدة لجان لمتابعة آليات الجائزة والمناشط الأخرى للمنتدى.