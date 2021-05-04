هل يسمح للزوج بالدخول مع زوجته بحجة "المُحرم" عند أدائها العمرة؟

وجّه مغرد سؤالاً لمركز التواصل وخدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة؛ مفاده: هل باستطاعته الدخول مع زوجته كمُحرم للمسجد الحرام عند أدائها العمرة.
وجاء نص السؤال كالتالي: أنا حجزتُ لزوجتي من حسابي في توكلنا لأداء العمرة هل أستطيع أدخل معها كمحرم مع العلم أنني اعتمرت بداية رمضان والتصريح المتوفر للزوجة فقط؟.
وقال مركز التواصل وخدمات المستفيدين: غير متاح الدخول دون تصريح عمرة، يسمح النظام بإصدار تصريح عمرة واحد في رمضان.
مركز التواصل وخدمات المستفيدين يقدّم الإجابة.. "غير مسموح"
وجّه مغرد سؤالاً لمركز التواصل وخدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة؛ مفاده: هل باستطاعته الدخول مع زوجته كمُحرم للمسجد الحرام عند أدائها العمرة.
وجاء نص السؤال كالتالي: أنا حجزتُ لزوجتي من حسابي في توكلنا لأداء العمرة هل أستطيع أدخل معها كمحرم مع العلم أنني اعتمرت بداية رمضان والتصريح المتوفر للزوجة فقط؟.
وقال مركز التواصل وخدمات المستفيدين: غير متاح الدخول دون تصريح عمرة، يسمح النظام بإصدار تصريح عمرة واحد في رمضان.