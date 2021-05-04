هل يسمح للزوج بالدخول مع زوجته بحجة "المُحرم" عند أدائها العمرة؟

مركز التواصل وخدمات المستفيدين يقدّم الإجابة.. "غير مسموح"

وجّه مغرد سؤالاً لمركز التواصل وخدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة؛ مفاده: هل باستطاعته الدخول مع زوجته كمُحرم للمسجد الحرام عند أدائها العمرة.

وجاء نص السؤال كالتالي: ‏أنا حجزتُ لزوجتي من حسابي في توكلنا لأداء العمرة هل أستطيع أدخل معها كمحرم مع العلم أنني اعتمرت بداية رمضان والتصريح المتوفر للزوجة فقط؟.
وقال مركز التواصل وخدمات المستفيدين: ‏‎غير متاح الدخول دون تصريح عمرة، يسمح النظام بإصدار تصريح عمرة واحد في رمضان.

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04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442 03:52 PM

مركز التواصل وخدمات المستفيدين يقدّم الإجابة.. "غير مسموح"

هل يسمح للزوج بالدخول مع زوجته بحجة "المُحرم" عند أدائها العمرة؟

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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وجّه مغرد سؤالاً لمركز التواصل وخدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة؛ مفاده: هل باستطاعته الدخول مع زوجته كمُحرم للمسجد الحرام عند أدائها العمرة.

وجاء نص السؤال كالتالي: ‏أنا حجزتُ لزوجتي من حسابي في توكلنا لأداء العمرة هل أستطيع أدخل معها كمحرم مع العلم أنني اعتمرت بداية رمضان والتصريح المتوفر للزوجة فقط؟.
وقال مركز التواصل وخدمات المستفيدين: ‏‎غير متاح الدخول دون تصريح عمرة، يسمح النظام بإصدار تصريح عمرة واحد في رمضان.

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