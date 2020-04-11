"العوض": حالة إبريلية مميزة تبدأ منتصف الأسبوع تتبعها ارتدادات حتى بداية رمضان

"الحصين": يُتوقَّع أن يصحبها سيول ورياح نشطة وتذبذب في درجات الحرارة

تتأثر أجواء السعودية بحالات من عدم الاستقرار، تبدأ من منتصف الأسبوع الحالي، تتبعها ارتدادات مطرية حتى بداية شهر رمضان المبارك. ويُتوقَّع أن تُصحب بحدوث سيول في بعض المناطق، وهبوب رياح نشطة.

وقال الخبير في المناخ خالد العوض: "ما زلنا ننتظر حالات إبريل المميزة، التي اعتدنا عليها في معظم السنوات الماضية؛ إذ أتحفتنا معظم خرائط الطقس العالمية بألوان زاهية، تبشر بحالة إبريلية مميزة، تبدأ -بإذن الله تعالى- منتصف الأسبوع المقبل، ‏وقد يسبقها أمطار محدودة، وهي حسب المتوقع موجات وارتدادات مطرية، قد تستمر إلى بداية شهر رمضان، أعاده علينا وعلى والمسلمين أجمعين ونحن في أفضل حال".

وأضاف: "يُتوقَّع أن تتفاوت قوة هذه الموجات بين خفيفة إلى متوسطة الغزارة إلى غزيرة، وربما غزيرة جدًّا. ونتضرع إلى الله أن يغيثنا، ويرحم ضَعْف خلقه".

وتابع "العوض": "حتى هذه اللحظة والتحديثات تبشِّر بهذه الموجات الجميلة -بإذن الله- التي يُتوقَّع أن يبدأ أثرها الفعلي يوم الثلاثاء بعد أن يرتد الحزام الحالي من جنوب منطقة الرياض وجنوب المنطقة الشرقية، ويزحف نحو الرياض وشمال المنطقة الوسطى نتيجة وجود تخلخل في الضغط شمال وشمال غرب السعودية؛ إذ يبدأ ظهور الغيوم الممطرة على الجوف وتبوك وغرب منطقة الحدود الشمالية، التي ترافق المنخفض العلوي العابر، بما يسهم -بمشيئة الله تعالى- في قوة التقلبات الجوية، وهطول الأمطار المتفرقة في بداية الحالة، في حين ترتد الغيوم الممطرة، وتتعاظم على منطقة الرياض وجنوب المنطقة الشرقية".

وأردف: "ثم تظهر بشكل أكثر كثافة يوم الأربعاء المقبل على مناطق أوسع؛ لتشمل حائل والقصيم ومعظم المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، لكن قد تكون شدة الغزارة على غرب وجنوب منطقة الرياض وجنوب المنطقة الشرقية وجنوب غرب السعودية. ‏وتستمر الفرص إلى الجمعة على الرياض والمنطقة الشرقية والمرتفعات".

وأضاف: "يوم الجمعة قد يكون هناك استقرار نسبي، ثم يوم السبت حالة ارتدادية أخرى، تستمر أيامًا عدة تقريبًا، معظمها جهة منطقة الرياض والشرقية وجنوب غرب السعودية، ‏وعلى أجزاء من منطقة مكة، وأجزاء من حائل والقصيم. ‏والله أعلم".

ومن جهته، توقَّع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، نشوء حالة جوية ممطرة على أجزاء من المناطق الآتية: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، والشمالية، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، وتبوك، ودول الخليج العربية. تكون بدايتها يوم الاثنين 20 من شعبان الحالي.

وتوقع "الحصين" أن تستمر الحالة الجوية الممطرة أيامًا عدة، وتكون قوتها على جنوب منطقة الرياض، وجنوب الشرقية، وما بين الإمارات، وقطر، والربع الخالي. وستكون الأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، وقد تُصحب بحبات من البَرَد.

وقال الباحث الحصين: "قد نسمع بحدوث سيول نتيجة لتلك الأمطار، خاصة على أجزاء من منطقة حائل، وعسير، وجازان، ونجران، وجنوب منطقة الرياض، بما فيها العاصمة، وأيضًا جنوب الشرقية. كذلك قد نسمع ببعض السيول بين قطر والإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتُصحب برياح نشطة".

وبيَّن "الحصيني" أن الحالة الجوية الممطرة يُتوقَّع أن يتخللها تذبذب في درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض.