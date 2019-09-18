في هذه الدولة.. تسريب كامل لبيانات الشعب على الإنترنت

تشمل الأسماء الكاملة وأرقام البطاقات الوطنية وأفراد الأسرة

تعرضت بيانات أكثر من 20 مليون شخص في الإكوادور، بينهم 7 ملايين طفل، إلى تسريب بواسطة خادم غير آمن تديره شركة تسويق وتحليلات محلية، وذلك في خرق غير مسبوق في تاريخ الإنسانية.



وبحسب تقرير نشرته "سكاي نيوز" نقلًا عن وكالات عالمية؛ فإنه يعتقد أن المعلومات الشخصية التي تم تسريبها عبر الإنترنت تشمل الأسماء الكاملة وتواريخ الميلاد وأرقام بطاقات الهوية الوطنية وأرقام التعريف الضريبي ومعلومات التوظيف وأسماء أفراد الأسرة، وغير ذلك.



ويقدر عدد سكان الإكوادور بحوالي 16.5 مليون نسمة؛ الأمر الذي يعني أن جميع السكان بالإضافة إلى الأموات، قد تأثروا بهذا التسريب والخرق الأمني.



من جهتها وفي سياق متصل؛ قالت شركة أمن الإنترنت: إن هذا الاختراق مصدره خادم غير آمن يقع في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، ويبدو أنه مملوك لشركة تحليل بيانات إكوادورية، وأنه بمجرد تعرض البيانات للعالم وانكشافها فإنه لا يمكن التراجع عنها.